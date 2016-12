De Rossi: "Su di me calunnie vergognose" 

si sfoga dal ritiro della Nazionale dopo l'ottima prestazione contro il. Il centrocampista si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Quando vengo in nazionale sono considerato un giocatore importante, a Roma devo stare attento a come mi muovo e a quel che dico. Su di me ci sono state calunnie vergognose: chi calunnia per me è peggio di chi fa la spia. A Roma si vive di calunnie, ma sai da dove vengono e impari a conviverci".

"Più che la mancanza di giocare in Europa, altre cose mi danno fastidio della situazione romana - dice ancora De Rossi -. Bisogna sempre negare accuse folli o le dicerie più becere, e questa è una cosa grave.

Il centrocampista è reduce da una stagione non molto positiva con la maglia della Roma:"Non dico che ciò influisca sul rendimento, se gioco male è per colpa mia, così come se gioco bene è merito mio, ma bisogna essere lucidi nel giudicare come gioco. E' capitato che io abbia fatto bene, e che non se ne siamo accorti". "Affronto le partite alla stessa maniera, sia alla Roma che in nazionale, e respingo la diceria che in azzurro io giochi molto bene e nella Roma molto meno bene", spiega.

"Poi però sono un ragazzo onesto e devo fare una valutazione: alcune volte con la nazionale sono il migliore in campo, anzi più che alcune volte. A Roma, invece, faccio una partita buona e una meno buona. Un fondo di verità deve esserci per forza, ed e' giusto rendersene conto", aggiunge il centrocampista. "Non so se sia una cosa ambientale, o di testa, o una cosa personale. Eppure qui giochi al Maracanà, ti guarda tutto il mondo e quindi la pressione dovrebbe essere maggiore. Invece giocare nella Roma è diverso, è una pressione meno mondiale ma più passionale, che a volte rischia di confondermi".

"Ho seguito con attenzione la telenovela dell'allenatore - la conclusione del giocatore - e credo che ne abbiamo preso uno bravo, Garcia ha vinto poco però ha fatto molto bene con un piccolo club. Come impatto mi sembra simile a Luis Enrique e quindi con lui la Roma parte bene, perche' per me Luis Enrique era il numero uno. Garcia è una buona scelta, e non importa che non sia stato la prima scelta".

Meglio pensare alla Nazionale: "Il Maracanà? Lo ammetto, ero emozionati, così come lo erano i miei compagni, ma nonostante questo abbiamo fatto bene. L'Italia ha risposto presente".