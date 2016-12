Caos Lecce: arrestato un ultrà, due persone denunciate a piede libero

foto LaPresse 10:01 - Si chiama Virgilio Coppola il giovane di 27 anni arrestato per gli incidenti avvenuti domenica allo stadio di via del Mare (Lecce), dopo la mancata promozione in B dei pugliesi che ha scatenato la rabbia degli ultrà. Una decina di persone tra agenti di polizia e steward ha riportato lievi ferite e contusioni. Sul ragazzo gravava già un provvedimento di Daspo. Due le persone denunciate a piede libero, in corso altre identificazioni. - Si chiamail giovane di 27 anni arrestato per gli incidenti avvenuti domenica allo stadio di via del Mare (Lecce), dopo la mancata promozione in B dei pugliesi che ha scatenato la rabbia degli ultrà. Una decina di persone tra agenti di polizia e steward ha riportato lievi ferite e contusioni. Sul ragazzo gravava già un provvedimento di. Due le persone denunciate a piede libero, in corso altre identificazioni.

L'arrestato è un ragazzo nato a Mesagne e residente a Erchie, in provincia di Brindisi. Fermato fuori dall'impianto, nei pressi dell'accesso agli spogliatoi, è stato condotto in questura per il confronto con riprese fotografiche e video che avrebbero attestato la sua responsabilità negli episodi violenti. L'amarezza per l'insuccesso con il Carpi è stata sfogata con il lancio di petardi e fumogeni contro la polizia (un fuoristrada è stato bruciato), il pestaggio di steward e la distruzione delle suppellettili dello stadio.



Per tutta la notte gli investigatori, coordinati dal questore, Enzo Carella, hanno visionato i filmati e le foto per identificare i teppisti, molti dei quali sarebbero noti pregiudicati. Si tratta di un lavoro meticoloso - viene sottolineato - fatto d'intesa con il procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, e non agevole per il gran numero di persone coinvolte nelle violenze, circa 250 secondo le stime della polizia. Nella mattinata di lunedì un sopralluogo nella zona degli incidenti è stato compiuto dal prefetto di Lecce, Giuliana Perrotta, accompagnato dal questore.