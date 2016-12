Lega Pro: Latina-Pisa 3-1, laziali promossi in Serie B

festeggiano per la prima volta la promozione in Serie B. I laziali gioiscono dopo 68 anni di storia,mentre gli emiliani aspettavano questo momento da ben 104 anni. I nerazzurri, nel ritorno della finale playoff di, hanno battuto 3-1 in rimonta il. I biancorossi, invece, hanno pareggiato 1-1 a Lecce. Poi invasione dei tifosi giallorossi in campo che hanno tentato l'irruzione negli spogliatoi.

Una prima storica col batticuore in un Francioni tutto esaurito e tutto nerazzurro. E' successo di tutto in una finale al cardiopalma che si è protratta fino al 120'. Il vantaggio è del Pisa con una punizione all'incrocio dei pali di Barberis. Il pareggio però arriva nel primo minuto di recupero del primo tempo con un bel colpo di testa di Jefferson. Nella ripresa il gol vittoria non arriva da nessuna delle due parti e il tutto si decide ai supplementari. Al 99' Cejas realizza dal dischetto il gol del sorpasso, sbagliando un altro penalty al 105'. Troppo poco per rovinare una festa attesa 68 anni da Latina, completata a inizio secondo tempo supplementare con una bella conclusione di Burrai.

E' finita malissimo, invece, a Lecce con l'invasione dei tifosi di casa che hanno invaso il campo e tentato l'irruzione negli spogliatoi prendendo a calci, pugni e cinghiate uno steward. Poi solo l'intervento degli agenti della polizia in assetto antisommossa ha evitato il peggio. I supporter giallorossi, che hanno spaccato le panchine e l'entrata del tunnel degli spogliatoi, non hanno gradito il pareggio contro il Carpi che ha promosso in B gli emiliani dopo la vittoria per 1-0 dell'andata. I salentini sono subiti passati in vantaggio grazie a un bellissimo gol di Bogliacino, ex Napoli, ma poi sono stati ripresi a quindici minuti dalla fine da Kabine, in rete direttamente da punizione.



IL VENEZIA IN PRIMA DIVISIONE

Detto delle promosse in Serie B, era il giorno anche della finale della seconda divisione di Lega Pro. Il Venezia ha battuto 3-2 il Monza e si è guadagnato la promozione. A Portogruaro i veneti hanno chiuso i conti dopo lo 0-0 conquistato nell'andata in Brianza. Vantaggio biancorosso di Finotto al 29', annullato da Bocalon (nella foto) al 53'. Biancorossi di nuovo avanti con Gasbarroni al 57' ma, quando sembra fatta, il Venezia ha un sussulto in cinque minuti: pari del solito Bocalon all'87' e match point di D'Apollonia al 92'. Gli arancioneroverdi ritrovano la Prima Divisione dopo quattro anni.