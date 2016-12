Real Madrid: viaggio a Qatar per sbloccare Carlo Ancelotti

foto LaPresse 14:51 - Carlo Ancelotti sta contando le ore che lo separano dalla panchina del Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo ha già risolto ogni contenzioso con il Psg, ma sta aspettando che le due dirigenze trovino un accordo, per firmare il suo nuovo contratto al Bernabeu. José Angel Sanchez - il dg del Real - è volato in Qatar per parlare con la proprietà del Psg, nel tentativo di sbloccare la situazione. In Spagna si attendono la fumata bianca per il 17 giugno. sta contando le ore che lo separano dalla panchina del. Il tecnico di Reggiolo ha già risolto ogni contenzioso con il Psg, ma sta aspettando che le due dirigenze trovino un accordo, per firmare il suo nuovo contratto al Bernabeu.- il dg del Real - è volato in Qatar per parlare con la proprietà del, nel tentativo di sbloccare la situazione. In Spagna si attendono la fumata bianca per il 17 giugno.

Intorno a Carlo Ancelotti regna l'ottimismo per quella fumata bianca che tarda ad arrivare. Il tecnico ha già risolto ogni problema col Psg che però, prima di dare il via libera definitivo, vuole trovare un sostituto all'altezza. La proprietà del club ha ordinato a Leonardo di sbrigarsi in tal senso, che sia Guus Hiddink o André Villas Boas, e anche il Real Madrid ha deciso di entrare in scena in prima persona andando in Qatar per firmare i documenti necessari. Ancelotti guadagnerà meno di Mourinho, ma gli spagnoli dovranno pagare un indennizzo di 4 milioni di euro al Psg. Dalla Spagna sono sicuri: l'annuncio dovrebbe arrivare lunedì 17 giugno.