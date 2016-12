Cagliari, Cellino: "Vendo solo Agazzi, l'anno prossimo giocheremo a Brescia"

foto LaPresse 14:45 - Il Cagliari ha chiesto la pre-iscrizione per il prossimo campionato indicando lo stadio di Brescia come sede delle partite in casa. Ad annunciarlo è direttamente Massimo Cellino: "I tempi sono strettissimi e il comune di Quartu mi ha negato la licenza d'uso provvisoria dello stadio - spiega il presidente rossoblù nel corso di un'intervista a L'Unione Sarda -. Mercato? Non venderò nessuno, forse solo Agazzi". - Ilha chiesto la pre-iscrizione per il prossimo campionato indicando lo stadio dicome sede delle partite in casa. Ad annunciarlo è direttamente: "I tempi sono strettissimi e il comune di Quartu mi ha negato la licenza d'uso provvisoria dello stadio - spiega il presidente rossoblù nel corso di un'intervista a L'Unione Sarda -. Mercato? Non venderò nessuno, forse solo Agazzi".

Il club, dunque, rischia di giocare nuovamente lontano dalla Sardegna, anche se Cellino promette battaglia: "Mi batterò con tutte le forze per tenere il Cagliari nell'isola, prima a Is Arenas e un domani al Sant'Elia". Sul futuro della squadra, il patron rossoblù spiega le voci che parlano di un Lopez a rischio per la prossima stagione: "Normale strategia aziendale, se non c'è competizione uno si siede". Sul mercato: "Non venderò nessuno - garantisce - forse solo Agazzi. Se io cedo Nainggolan ci tiro fuori 15 milioni ma metto a rischio la serie A che ne vale, tra una cosa e l'altra, 45. Mi conviene?".



Nell'intervista Cellino racconta anche della sua esperienza in carcere e dei rapporti con gli altri detenuti. "Dietro le sbarre ho conosciuto persone meravigliose, quando il Cagliari segnava a Buoncammino venivano giù i muri, era tutto uno sbattere di pentole. Ho giurato a me stesso che devo ripagare questi tifosi".