Confederations Cup: l'Italia debutta col Messico

Gli azzurri, dopo i deludenti pareggi con Repubblica Ceca, per le qualificazioni mondiali, e Haiti, in amichevole, vorranno subito riscattarsi e iniziare al meglio questa manifestazione, come fecero quattro anni fa in Sudafrica quando superarono 3-1 gli Stati Uniti. Di fronte c'è il Messico del ct De la Torre. I precedenti tra gli azzurri e la 'tricolor' fanno ben sperare: 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, che risale tra l'altro all'ultimo confronto disputato, prima del Mondiale 2010, quando i centroamericani vinsero 2-1 in amichevole a Bruxelles. Il successo italiano più recente è datato 20 gennaio 1993 quando gli azzurri si imposero 2-0 con gol di Maldini e Roberto Baggio. Questa sera Prandelli dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-2-1 con Marchisio e Giaccherini dietro il recuperato Balotelli. Il Messico punterà sul 4-2-3-1 con Giovani Dos Santos alle spalle dell'unica punta Hernandez.



Le probabili formazioni di Messico-Italia:



Messico (4-2-3-1): Corona; Meza, Rodriguez, Moreno, Torres; Salcido, Zavala; Barrera, Dos Santos, Guardado; Hernandez. A disp.: Ochoa, Talavera, Flores, Molina, Reyes, Mier, Torrado, Herrera, Reyna, Aquino, Jimenes, De Nigris. All.: De la Torre.

Italia (4-3-2-1): Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, De Sciglio; Montolivo, Pirlo, De Rossi; Giaccherini, Marchisio; Balotelli. A disp.: Marchetti, Sirigu, Astori, Bonucci, Maggio, Aquilani, Candreva, Diamanti, El Shaarawy, Cerci, Gilardino, Giovinco. All.: Prandelli.

Arbitro: Osses (Cil)