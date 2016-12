Primera Division argentina: l'Independiente è retrocesso

foto LaPresse 10:43 - I "Diavoli rossi" sono finiti all'inferno: dopo 108 anni di gloriosa storia, l'Independiente è retrocesso dalla Avellaneda la caduta nel baratro era nell'aria già da tempo e sarebbe arrivata anche con un insperato successo dopo un'annata disastrosa. L'Independiente è stata la penultima squadra a resistere nella massima serie, ora resta soltanto il Boca Jrs. - I "Diavoli rossi" sono finiti all'inferno: dopo 108 anni di gloriosa storia, l'Independiente è retrocesso dalla Primera Division argentina. Decisiva la sconfitta interna contro il San Lorenzo , ma adla caduta nel baratro era nell'aria già da tempo e sarebbe arrivata anche con un insperato successo dopo un'annata disastrosa. L'Independiente è stata la penultima squadra a resistere nella massima serie, ora resta soltanto il

Nonostante la delusione, per fortuna, non si sono verificati gli scontri attesi alla vigilia. La hinchada biancorossa, tra lacrime e abbracci, ha intonato i propri canti fino alla fine, mentre la squadra in campo ha giocato ormai rassegnata al proprio destino. Le vittorie di Argentinos e San Martin San Juan, infatti, avrebbero condannato l'Independiente con qualsiasi risultato sul campo. La retrocessione però non è arrivata per caso. E' il frutto di un'annata nata male e continuata peggio, con cambi in panchina e dietro le scrivanie, con un mercato fantasioso ma poco efficace.