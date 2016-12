Italia, Cesare Prandelli: "Balotelli è recuperato"

foto LaPresse Correlati Brasile, subito show: 3-0 al Giappone 00:47 - La paura è alle spalle, "Mario Balotelli è recuperato" e scenderà in campo contro il Messico nella prima partita della Confederations Cup. "Ci sono buone possibilità di vederlo in campo - ha spiegato il ct Prandelli in conferenza stampa, prima di confermare il ritorno al 4-2-3-1 -. C'è da valutare l'aspetto fisico e abbiamo tanta qualità in mezzo al campo". Esordio al Maracanà: "Siamo emozionati, ma faremo bene" ha concluso il ct. - La paura è alle spalle, "è recuperato" e scenderà in campo contro il Messico nella prima partita della. "Ci sono buone possibilità di vederlo in campo - ha spiegato il ctin conferenza stampa, prima di confermare il ritorno al 4-2-3-1 -. C'è da valutare l'aspetto fisico e abbiamo tanta qualità in mezzo al campo". Esordio al: "Siamo emozionati, ma faremo bene" ha concluso il ct.

"L'emozione di trovarci in uno stadio mitico - spiega il ct azzurro - è tanta. Lo abbiamo sognato tutti. Vogliamo giocare e sono convinto che lo faremo bene e per vincere. Il Messico lo conosciamo bene: ha un palleggio di inizio gioco e attaccanti che vanno in profondità. Sarà una partita equilibrata". Dopo i pareggi con Repubblica Ceca e Haiti però, Prandelli torna indietro, puntando sul 4-2-3-1 con un centrocampo più folto: "Abbiamo giocatori di qualità soprattutto in mezzo e questa è la nostra garanzia. Punteremo sul possesso palla. Balotelli? Penso proprio che sarà in campo. Abbiamo lavorato molto dal punto di vista tattico oltre che sull'orgoglio".