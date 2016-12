Europeo Under 21: Italia-Olanda 1-0, è finale

- Missione compiuta per l'diche, battendo l'Olanda 1-0 nella seconda semifinale, ha conquistato la finale dell'Europeo contro la. Una partita in apnea per gli azzurrini che soffrono la fisicità e la tecnica degli olandesi. Gli Oranje colpiscono un palo con Maher già al 5', ma l'episodio decisivo porta la firma di: al 78' l'ex Roma trova il gol vittoria. Bardi poi chiude a chiave la porta.

LA PARTITA

A nove anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia torna in finale di un Europeo Under 21. Lo fa in Israele, soffrendo non poco di fronte a un'Olanda ben organizzata sia dal punto di vista tattico che da quello fisico. Decide un gol di Fabio Borini, un fedelissimo di Devis Mangia, che a dispetto della forma smagliante di Gabbiadini, ha deciso di puntare sull'ex Roma in una partita chiave. Ha scommesso e ha vinto, così come tutti coloro che alla vigilia prevedevano l'approdo degli azzurrini all'atto finale del torneo. Di fronte ci sarà la Spagna.

Tanta bravura ma anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. L'Italia di Mangia ha sfoderato tutte le armi a disposizione per proseguire nel cammino europeo. Ha vinto soffrendo, tenendo palla per meno del 40% e cercando di colpire la difesa olandese con rapide ripartenze. La difesa, con Donati sugli scudi contro Ola John, ha retto l'urto e Bardi ha confermato tutte le sue doti chiudendo la porta nel momento più delicato del match con almeno due miracoli. Quando il portiere dell'Inter, l'ultimo anno a Novara, non è arrivato sul pallone, ci ha pensato il palo a rispedire al mittente la sfera, come al 5' sulla strepitosa punizione di Maher. Il talento dell'AZ è stato l'uomo più pericolo per tutto il primo tempo, ma senza trovare la via del gol.

Rete che è arrivata dall'altra parte, con Borini appunto, quando i supplementari sembravano ormai un destino comune accettato da tutti. Il guizzo si è palesato ad Ha Mashava a dodici minuti dal termine sull'asse Insigne-Borini, con il napoletano a imbeccare la punta in area e il compagno bravo ad eludere l'intervento di Van der Hoorn (appena entrato) e battere con un piattone Zoet. Da lì in poi è solo Olanda col nervosismo alle stelle. La gioia però al triplice fischio finale, è tutta azzurra.

