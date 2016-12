Confederations Cup: Brasile-Giappone, si parte

foto LaPresse 11:46 - Dopo tanta attesa, finalmente si può partire. Questa sera, quando in Italia saranno le 21, Brasile e Giappone apriranno nel nuovissimo stadio Garrincha di Brasilia la nona edizione della Confederations Cup. Per la Nazionale carioca, padrona di casa, sembra già essere una prova di maturità in vista del Mondiale dell'anno prossimo: la pressione su Neymar e compagni è enorme, ed è fondamentale per la Seleção cominciare il torneo con una vittoria. - Dopo tanta attesa, finalmente si può partire. Questa sera, quando in Italia saranno le 21,apriranno nel nuovissimo stadio Garrincha di Brasilia la nona edizione della. Per la Nazionale carioca, padrona di casa, sembra già essere una prova di maturità in vista del Mondiale dell'anno prossimo: la pressione sue compagni è enorme, ed è fondamentale per la Seleção cominciare il torneo con una vittoria.

Gli occhi di tutti saranno sull'asso del Barcellona, che per l'occasione indosserà la maglia numero 10. Nella formazione tipo del Brasile Neymar gioca largo a sinistra, in linea con Oscar ed Hulk e subito alle spalle dell'unica punta Fred. Paulinho e Thiago Silva sono gli altri due pilastri sui quali si sviluppa la manovra brasiliana. Nella sfida inaugurale della competizione, inserita nel Gruppo A, gli uomini di Scolari dovranno vedersela con i vincitori della Coppa d'Asia, i Samurai Blu di Alberto Zaccheroni. Il Giappone ha recentemente staccato la qualificazione ai Mondiali carioca del 2014, prima nazionale al mondo a riuscirci, ed ora in questa Confederations è pronto a stupire tutti. La capacità di Honda di creare gioco, il dribbling di Shinji Kagawa e la velocità dell'interista Nagatomo sono le armi in più che la selezione nipponica utilizzerà in questo torneo.



Le probabili formazioni di Brasile-Giappone, in campo alle 21 a Brasilia:

Brasile (4-2-3-1): Julio Cesar; Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo; Oscar, Neymar, Hulk, Fred.

Giappone (4-2-3-1): Kawashima; Uchida, Konno, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Endo; Ozakaki, Honda, Kagawa; Maeda.