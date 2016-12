Europeo Under 21: Italia per la finale, dubbio Insigne

- "Voglio vedere dove ci può portare questo sogno". Non ci sono parole migliori di quelle diper presentaresemifinale degliStasera alle 20.30, a Petah Tikva, gli azzurrini cercheranno di strappare il pass per l'ultimo atto della rassegna continentale: di fronte gli Orange, campioni nel 2007. Il ct arriva al grande appuntamento col dubbio legato alle condizioni di

Solo nel pomeriggio verrà deciso se schierarlo dal primo minuto. Nell'allenamento di ieri il talentino napoletano, infortunatosi nella fase a gironi contro Israele, ha corso regolarmente e si farà di tutto per metterlo in campo. Ma Insigne non è l'unico che rischia di star fuori: anche Riccardo Saponara, infatti, non è apparso al meglio e potrebbe essere scalzato da Sansone. In difesa sono pronti Regini e Bianchetti, mentre davanti è ballottaggio apertissimo tra Borini e Gabbiadini per affiancare Immobile. L'Olanda è invece reduce dalla batosta subita contro la Spagna, ma nell'ultima gara della fase a gironi il ct Cor Pot ha schierato tutte le riserve: stasera, in campo, ci sarà una squadra completamente diversa, con il rientro di tutti i big.

Le probabili formazioni di Italia-Olanda, in campo alle 20.30 a Petah Tikva:

Italia (4-4-2): Bardi; Donati, Caldirola, Bianchetti, Regini; Florenzi, Verratti, F. Rossi, Insigne; Immobile, Borini. All. Mangia.

Olanda (4-3-3): Zoet; Van Rhijn, De Vrij, Martins Indi, Blind; Maher, Strootman, Van Ginkel; John, De Jong, Wijnaldum. All. Pot.