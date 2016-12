Messi supera Maradona: tripletta al Guatemala

foto LaPresse 11:50 - In un'amichevole che è sembrata in realtà un allenamento, l'Argentina ha battuto 4-0 il Guatemala: tre dei quattro gol sono stati segnati da Leo Messi, che ha in questo modo superato Diego Armando Maradona come terzo goleador storico della 'Seleccion'. L'attaccante di Rosario si è quindi messo alla pari con Hernan Crespo, anche se è ancora lontano dal 're' dei bomber argentini, e cioé Gabriel Batistuta (56 reti con la maglia biancoceleste). - In un'amichevole che è sembrata in realtà un allenamento,: tre dei quattro gol sono stati segnati da, che ha in questo modo superatocome terzo goleador storico della 'Seleccion'. L'attaccante di Rosario si è quindi messo alla pari con, anche se è ancora lontano dal 're' dei bomber argentini, e cioé(56 reti con la maglia biancoceleste).

Leo ha quindi segnato finora 35 reti: uno in più di Diego, lo stesso numero di Crespo. Nonostante l'infortunio che trascina ormai da molte settimane, Messi riesce sempre a ad essere al centro dello spettacolo. Dopo la doppia giornata delle qualificazioni per i mondiali brasiliani contro Colombia ed Ecuador, partite che lo hanno visto in campo solo per una parte degli incontri, nella partita allo stadio 'Mateo Flores' a Città del Guatemala il goleador del Barcellona ha giocato fin dal primo minuto.



Il ct argentino Alejandro Sabella lo ha comunque fatto uscire al 22' del secondo tempo, sostituito da Rodrigo Palacio. La quarta rete per gli argentini e' stata segnata da Augusto Fernandez, di testa, grazie ad un centro impeccabile proprio della 'Pulce' del Barça.