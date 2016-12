Italia-Messico: Prandelli vara il 4-3-2-1. Balotelli, brivido in allenamento

foto LaPresse Correlati El Shaarawy recupera ma va in panchina

Barzagli: "Balotelli è una garanzia" 10:56 - Si avvicina l'esordio dell'Italia alla Confederations Cup domenica sera contro il Messico. Prandelli ha le idee chiare: modulo 4-3-2-1 con Balotelli unica punta e alle sue spalle Marchisio e Giaccherini. Ma a preoccupare il CT c'è stato un evento non programmato: Balotelli ha terminato in anticipo l'allenamento di venerdì. Ha lasciato il campo accompagnato dal medico per un lieve risentimento muscolare saltando precauzionalmente la partitella.

Giaccherini esprime la sua soddisfazione in conferenza stampa: "Il Maracanà (lo stadio che ospiterà la partita) sin da bambino ha rappresentato per me il simbolo del calcio brasiliano. Poterci giocare da titolare è il massimo".Partirà dalla panchina El Shaarawy, abile e arruolato. Ha partecipato all'allenamento, a differenza di ieri, e sarà disponibile. Sarà una serata particolare per Pirlo, che proprio nel battesimo della Confederations vestirà la sua centesima maglia azzurra. La nazionale, prima della seduta tecnica, si è sottoposta alla foto ufficiale schierata.