Italia-Messico: Prandelli vara il 4-3-2-1. El Shaarawy c'è, ma in panchina 

Barzagli: "Balotelli è una garanzia" 11:47 - Si avvicina l'esordio dell'Italia alla Confederations Cup domenica sera contro il Messico. Prandelli ha le idee chiare: modulo 4-3-2-1 con Balotelli unica punta e alle sue spalle Marchisio e Giaccherini. Ma a preoccupare il CT c'è stato un evento non programmato: Balotelli ha terminato in anticipo l'allenamento di venerdì. Ha lasciato il campo accompagnato dal medico per un lieve risentimento muscolare saltando precauzionalmente la partitella. - Si avvicinadomenica sera contro il Messico. Prandelli ha le idee chiare: modulocon Balotelli unica punta e alle sue spalle. Ma a preoccupare il CT c'è stato un evento non programmato:. Ha lasciato il campo accompagnato dal medico per un lieve risentimento muscolare saltando precauzionalmente la partitella.

La sua presenza contro la Nazionale messicana resta comunque in dubbio. Il commissario tecnico Cesare Prandelli deciderà nelle prossime ore, quando si conoscerà con esattezza l'entità dell'infortunio. L'attaccante del Milan aveva lasciato la seduta di allenamento, svolta a porte chiuse, accompagnato fuori dal campo dal medico della Nazionale, Enrico Castellacci, che si dice "ottimista sul recupero del giocatore in vista del Messico". Secondo quanto si apprende, Balotelli avrebbe saltato la partitella di allenamento esclusivamente a scopo precauzionale. Se Super Mario non dovesse farcela, Prandelli potrebbe schierare El Shaarawy al centro dell'attacco azzurro: il Faraone, che giovedì era rimasto fermo a causa di un problema muscolare, è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. In lizza per una maglia da titolare c'è anche Alberto Gilardino.

Chi sarà sicuro titolare è Giaccherini, che esprime la sua soddisfazione in conferenza stampa: "Il Maracanà (lo stadio che ospiterà la partita) sin da bambino ha rappresentato per me il simbolo del calcio brasiliano. Poterci giocare da titolare è il massimo".Partirà dalla panchina El Shaarawy, abile e arruolato. Ha partecipato all'allenamento, a differenza di ieri, e sarà disponibile. Sarà una serata particolare per Pirlo, che proprio nel battesimo della Confederations vestirà la sua centesima maglia azzurra. La nazionale, prima della seduta tecnica, si è sottoposta alla foto ufficiale schierata.