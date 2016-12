La Juve replica alle accuse di Lotito 

foto LaPresse Correlati Lotito: "Chiederò i danni alla Juve" 23:40 - Non si è fatta attendere la risposta della Juventus alle - Non si è fatta attendere la risposta della Juventus alle accuse del presidente della Lazio, Claudio Lotito , in merito alla diatriba sulla scelta della sede per la Supercoppa italiana. "Le dichiarazioni di Lotito sono offensive, le sue frasi sono inaccettabili e contrarie al vero. Abbiamo sempre rispettato le regole, la Lega Calcio sta tollerando comportamenti inaccettabili", ha scritto in una nota il club bianconero.

LA NOTA UFFICIALE DELLA JUVENTUS "Fin dalla conquista della Coppa Italia in data 26 maggio, il Consigliere Federale e Presidente della S.S.Lazio, Claudio Lotito si è abbandonato ad affermazioni che sono progressivamente diventate offensive, inaccettabili e spesso contrarie al vero. Egli ignora evidentemente che la conquista di tale trofeo fa sorgere in capo alla S.S.Lazio il diritto a disputare la Supercoppa, ma non il diritto ad incassare una somma garantita. Juventus Football Club ha sempre rispettato i regolamenti e le decisioni della Lega Calcio ed ha manifestato a quest'ultima, tramite lettera agli atti, datata 8 marzo 2013, la propria indisponibilità a disputare la gara di Supercoppa all'estero. Nelle successive Assemblee il tema della Supercoppa è spesso stato all'ordine del giorno ma non è mai stato discusso né tantomeno è stata assunta alcuna delibera al riguardo. Per mesi gli organi della Lega Calcio hanno ignorato la sopra citata posizione della Juventus e da qualche giorno stanno tollerando comportamenti e parole inaccettabili per la vita associativa, oltre che lesivi per la Società".

LOTITO REPLICA: "LA JUVE HA TORTO E VUOLE IMPORSI A TUTTI I COSTI"

Dopo la nota ufficiale della Juve, Claudio Lotito ha replicato all'Ansa: "La Juve ha torto e per di più vuole imporsi a tutti i costi contro decisioni prese democraticamente a maggioranza". Le parole del presidente sono state seguite da un comunicato del club biancoceleste: "La Lazio respinge le affermazioni della Juventus, destituite di ogni fondamento, circa la verità delle dichiarazioni del Presidente Lotito. Che la finale della Supercoppa dovesse essere disputata a Pechino lo si sa da mesi, per avere la Lega sottoscritto un contratto approvato dai club che ne fanno parte; la data è stata confermata in sede di Consiglio di Lega, come dimostrano i verbali; la Lazio si è dichiarata disponibile e trovare altre soluzioni purché concordate, nel rispetto degli impegni assunti e all'importanza dell'evento, ma la Juventus pretende di imporre le sue decisioni e questo non è accettabile, soprattutto laddove procurano gravi conseguenze economiche. L'incontro è organizzato dalla Lega, associazione di 20 club, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei club e non da chi pretende, a torto, di imporle agli altri".