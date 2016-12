Lotito contro la Juve: "Non rispetta gli impegni"

foto LaPresse 18:29 - Continua la querelle tra Lazio e Juventus in merito alla alla sede della prossima Supercoppa italiana di agosto. "E' la Juventus che si è sottratta agli adempimenti e non la Lazio. Chiederò i danni alla Juventus e a chi è responsabile di questa storia. La Lega sta cercando tutte le soluzioni possibili. La Juve prima dice sì, poi si rimangia tutto. Probabilmente pensano di essere la Lega e di comandare loro'', ha spiegato Claudio Lotito.

"Se sono deluso? Non si tratta di essere delusi, ma di rispettare gli impegni", ha poi ribadito il presidente del club biancoceleste. La Juve preferirebbe giocare in Italia, mentre la Lazio opterebbe per una sede estera, tra cui c'era la candidatura di Toronto. "Io perdo i soldi della tournée in Colombia da 1,8 milioni di euro e quelli della Cina - ha aggiunto Lotito - . Alla Lazio andrebbe bene Toronto, anche Roma, ma loro stanno cercando di andare a giocare a Torino. I conti si fanno alla fine". Ha parlato con Agnelli? "Che ci parlo a fare? Si è preso un impegno davanti all'assemblea e lo ha disatteso - ha risposto - . E' gente che dice una cosa al mattino e poi se la rimangia. Se non troviamo una soluzione, deciderà l'assemblea".