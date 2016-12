NUOVO SITO PER LA JUVE 

foto LaPresse

20:07

- Nuova grafica, nuovi contenuti per un sito con un forte orientamento social. E' on line da oggi in una veste ampiamente rinnovata juventus.com, il portale ufficiale del club campione d'Italia. Il colore dello sfondo passa dal nero al bianco, dando piu' luminosita' alle news e alla grafica. Particolare attenzione sara' dedicata a video e foto, che potranno essere condivisi e commentati sui social network. Gli iscritti al progetto Juventus Member, la community dei tifosi, disporranno di una sezione dedicata, i Premium Member potranno accedere a una serie di contenuti esclusivi, come video e photogallery. Per chi non ne fa ancora parte c'e' anche la possibilita' di iscriversi e diventare cosi' e-Member. Altra novita': il sito e' consultabile anche da tablet e smartphone.