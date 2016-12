Gattuso: "Balotelli è strumentalizzato, deve stare attento"

foto LaPresse 22:28 - L'ex capitano del Milan e prossimo allenatore del Palermo, Gennaro Gattuso ha preso le difese di Balotelli: "Mario è un personaggio e ogni cosa che fa viene strumentalizzata. E' un ragazzo giovane, fisicamente forte, un campione, guadagna bene ed è un bel ragazzo: chi gli sta vicino deve aiutarlo a stare attento". Gattuso dà anche un 'consiglio': "Balotelli prima di fare qualcosa deve contare non fino a 10 ma fino a 50". - L'ex capitano del Milan e prossimo allenatore del Palermo,ha preso le difese di: "Mario è un personaggio e ogni cosa che fa viene strumentalizzata. E' un ragazzo giovane, fisicamente forte,, guadagna bene ed è un bel ragazzo: chi gli sta vicino deve aiutarlo a stare attento". Gattuso dà anche un 'consiglio': "Balotelli prima di fare qualcosa deve contare non fino a 10 ma fino a 50".

Gattuso ha poi parlato della Nazionale, con la quale è stato Campione del Mondo nel 2006: "Prandelli sta facendo bene, ha una squadra giovane ed è riuscito a cambiare la mentalità al calcio italiano: prima dicevano che eravamo catenacciari, ora si gioca un calcio molto offensivo".

Infine 'Ringhio' ha chiosato sulla sua ex squadra, il Milan: "40 milioni sono 40 milioni, ci sta che il Milan ci faccia un pensierino alla cessione di El Shaarawy, non so quante società possano rifiutarli. Il Milan comunque ha iniziato una politica rivolta ai giovani ed è giusto che se punti su di loro i vecchi devono andare. Mi spiace per Ambrosini, ha rappresentato la maglia sempre alla grande, e' stato un grandissimo compagno con cui abbiamo condiviso bellissime gioie e anche brutte gioie. Ambro rimarrà sempre nella storia del Milan come me, Nesta, Seedorf e gli altri".