Inter, contratto biennale ai tifosi

In uno dei momenti più duri dell'era Moratti, l'Inter chiama a rapporto i propri tifosi. Con l'arrivo di Mazzarri in panchina, i nerazzurri proveranno a svoltare dopo un'annata disastrosa. Per farlo però hanno bisogno anche dell'affetto dei propri sostenitori, incondizionato. Anche per questo la società ha deciso di "offrire" loro un biennale. I tifosi nerazzurri infatti potranno sottoscrivere l'abbonamento allo stadio per due stagioni, con sconti.

"L'Inter va incontro ai suoi tifosi - si legge sul sito ufficiale - Chi crede nell'Inter davvero e ha un cuore nerazzurro, può sottoscrivere l'abbonamento fino alla stagione 2014/2015, con i prezzi bloccati al campionato 2013-2014. E c'è di più: avrà uno sconto del 30% sulla seconda stagione, che sommato al 10% patrimonio di tutti, porta a quasi il 40% in meno sul totale. Imperdibile l'offerta, dedicata a chi vuole davvero sostenere la squadra, e lo fa anche in una fase economica globale davvero non facile".