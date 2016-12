Italia, Chiellini: "Serve più attenzione, riattacchiamo la spina"

"Dispiace per il risultato finale contro Haiti - continua Chiellini -. Però è passato quasi un mese dalla fine del campionato, non è stato facile riattaccare la spina a così tanto tempo dall'ultima partita importante, e anche inconsciamente è stato difficile riallinearsi a ciò che serve per giocare a questi livelli. Ma ora abbiamo recuperato energie ed è ora di rimetterle in campo". Domenica primo test di una certa rilevanza con il Messico: "Comincia un torneo importante in cui abbiamo voglia di fare bene, soprattutto in un ambiente come questo. Il Messico non viene da un momento positivo, ed è a rischio qualificazione - commenta il difensore juventino - ma da parte nostra non cambia nulla: hanno giocatori che possono fare la differenza anche se sono poco conosciuti, quindi dobbiamo prepararci al meglio. In un torneo di questo tipo è importante partire bene, e quest'Italia non dovrà essere come quella della Confederations in Sudafrica: forse da fuori non traspare, ma questo per noi è un percorso di crescita molto importante".

Anche Mattia De Sciglio, alle prime armi in azzurro, prova a dare una spiegazione a un momento così complicato: "la partita con Haiti non è andata come volevamo. Non abbiamo avuto un atteggiamento giusto. Gli avversari ci sono stati superiori dal punto di vista fisico. Noi però vogliamo fare bene - precisa -, visto che alla Confederations teniamo parecchio. Siamo in una buona condizione, che comunque migliorerà ulteriormente nei prossimi giorni. Abbiamo fatto una preparazione per riprendere la forma dopo lo stop e forse eravamo un po' imballati. Puntiamo a fare bene nelle partite che contano". Con il mercato aperto un pensiero va anche al Milan: "Spero che continui a essere il nostro futuro, e anche il presente. Vuole continuare a fare bene al Milan e queste voci non lo distraggono. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Io non credo che Stephan vada via, è uno dei simboli del Milan degli ultimi anni. La società si guarderà bene dal metterlo sul mercato. Certo, al giorno d'oggi può succedere di tutto, ma lui è molto importante per la nostra squadra".

El Shaarawy, intanto, non sembra più sicuro di un posto per la gara di domenica. Prandelli in attacco al posto del Faraone ha provato Giaccherini più arretrato, con un solo attaccante (si sono alternati Balotelli e Gilardino) a muoversi e fare le sponde in avanti. A centrocampo tridente De Rossi-Pirlo-Montolivo.