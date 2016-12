Calcio, Juventus: ritiro a Chatillon dal 12 al 22 luglio 

foto LaPresse 15:15 - La Juventus riparte da Chatillon per confermare i successi ottenuti nell'ultima stagione. I bianconeri, infatti, inizieranno il ritiro nella cittadina valdostana dal 12 luglio e vi rimarranno fino al 22. Come lo scorso anno i bianconeri alloggeranno nella struttura della Scuola Alberghiera e si alleneranno sul terreno dello stadio Brunod, vicino al quale sarà allestito il Summer Village che accoglierà i tifosi al seguito della squadra. - Lariparte daper confermare i successi ottenuti nell'ultima stagione. I bianconeri, infatti, inizieranno ilnella cittadina valdostanae vi rimarranno fino al 22. Come lo scorso anno i bianconeri alloggeranno nella struttura della Scuola Alberghiera e si alleneranno sul terreno dello stadio Brunod, vicino al quale sarà allestito il Summer Village che accoglierà i tifosi al seguito della squadra.

La squadra di Conte disputerà la prima amichevole dell’estate mercoledì 17 luglio a Saint Vincent e proseguirà la preparazione in Valle d’Aosta sino a lunedì 22. Venerdì 26, quindi, la Juventus volerà negli States per il Jeep US Tour 2013 e per prendere parte alla Guinnes International Champions Cup, che la vedrà esordire mercoledì 31 luglio, a San Francisco, contro l’Everton.