Picchia sosia di Elvis, nei guai attaccante Celtic

foto LaPresse 17:22 - L'attaccante del Celtic Anthony Stokes è finito nei guai per l'accusa di avere malmenato un sosia di Elvis in un nightclub di Dublino. Anthony Bradley, 49enne imitatore del re del rock'n'roll, ha raccontato di essere stato aggredito da Stokes sabato nel locale della capitale irlandese e di essere uscito malconcio dall'alterco col calciatore, rimediando una frattura al naso e un dente scheggiato. La polizia irlandese ha aperto un'inchiesta.

Il sosia di Elvis, ricoverato in ospedale per essere curato, ha denunciato l'accaduto alla polizia irlandese. Secondo le prime testimonianze raccolte dai tabloid, a scatenare la lite sarebbe stato un drink versato addosso a Bradley da un amico di Stokes. "Anthony si trovava in quel locale perché è amico di uno dei musicisti della band che suona lì - avrebbe confidato un amico di Bradley -, l'intero incidente è stato filmato dalle telecamere della CCTV". Il Celtic ha cercato di minimizzare l'accaduto ("Non è vero che Stokes è stato cacciato dal locale") ma la polizia irlandese ha confermato che è in corso un'indagine su quanto accaduto.