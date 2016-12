Messi non basta all'Argentina, Cavani stende il Venezuela 

- Notte diin Sudamerica. Il risultato più eclatante è il pareggio per. A Quito non basta l'ingresso di Messi nella ripresa alla Seleccion di Sabella per superare i padroni di casa, che raggiungono il pari con Castillo dopo il vantaggio su rigore (procuarato da Palacio) di Aguero. Un gol di Cavani, invece, regala la vittoria all'. Colombia-Perù 2-0, Cile-Bolivia 3-1.

Per l'Argentina si tratta comunque di un punto d'oro sulla strada verso Brasile 2014: con 26 punti è sempre in testa alla classifica. Gli argentini hanno sofferto i 2.750 metri dello stadio Olimpico Atahualpa di Quito, soprattutto nell'avvio del secondo tempo, quando l'Ecuador ha preso il controllo del gioco di fronte ad una nazionale biancoceleste prudente e visibilmente stanca. Per uscire dall'assedio, al 15' della seconda parte Sabella ha fatto entrare Messi (al posto di Aguero). Fino a quel momento, la "Pulce" del Barcellona era rimasto in panchina sulla scia dell'infortunio subito ormai molte settimane fa. Con cinque difensori, tre centrocampisti - Mascherano (espulso all'86), Banega e Di Maria - , Aguero e l'interista Palacio in attacco, per l'Argentina la partita era iniziata nel migliore dei modi. Al 4' Di Maria era infatti riuscito a mettere in difficoltà con un tiro da fuori area il portiere ecuadoriano Dominguez: la palla era finita nei piedi di Palacio, buttato poi giù dallo stesso Dominguez. A calciare il rigore era stato Aguero: 1-0 per l'Argentina. Al '16 l'Ecuador si era riportato in parità grazie ad un colpo di testa di Castillo, senza grandi difficoltà di fronte alla disattenzione dei difensori argentini. Pur senza riuscire a dare il ko che avrebbe dato la vittoria all'Argentina, nei 30 minuti che ha giocato Messi si è mosso bene ed ha dato ossigeno alla sua squadra, riuscendo in due occasioni a mettere in difficoltà il portiere avversario.

Alle spalle dell'Argentina resta la Colombia, che accorcia leggermente (ora ha 23 punti), grazie al successo per 2-0 sul Perù. A segnare la prima rete colombiana della partita giocata allo stadio "Roberto Melendez" di Barranquilla è stato, al 12' su rigore, Radamel Falcao. All'ultimo minuto sempre del primo tempo è arrivato il definitivo 2-0, firmato da Teofilo Gutierrez. Il Perù ha finito poi in dieci a causa dell'espulsione al 71' di Carlos Zambramo.

Vittoria firmata Cavani, invece, per l'Uruguay. Il "Matador" è tornato al gol e ha regalato il sogno di potersi qualificarsi ai Mondiali. La nazionale di Montevideo è riuscita a battere in trasferta il Venezuela 1-0 proprio grazie ad una bella rete dell'attaccante del Napoli. L'unico gol della partita, giocata allo stadio "Cachamay'" di Puerto Ordaz, è arrivato al 28', quando Cavani ha concluso di sinistro un'azione portata termine sulla fascia destra. Una rete particolarmente importante: erano infatti sette mesi - da un'amichevole con la Polonia a novembre - che non segnava con la maglia Celeste. La nazionale del ct Oscar Tabarez ha quindi superato senza grandi problemi la "vinotinto" di Caracas, che per un po' ha però dato la sensazione di controllare la partita. Cavani e Diego Forlan sono riusciti comunque a mettere sotto pressione la difesa rivale, nonostante diverse imprecisioni.