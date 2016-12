Italia, finisce 2-2 l'amichevole contro Haiti

- Un pareggio figuraccia per l, che fa 2-2 in amichevole contronel primo test ine nell'ultima uscita prima della, che scatta domenica contro il Messico. Pronti via e dopo 19"porta in vantaggio l'Italia con il gol più veloce della storia della Nazionale maggiore. Il raddoppio arriva al 71' con. Nel finale la beffa con i gol avversari disu rigore e

LA PARTITA

L'Italia, sbarcata in Brasile da meno di 48 ore, dimostra di non aver ancora smaltito le scorie di Praga. E regala un'altra prestazione sottotono contro una squadra che, però, a differenza della Repubblica Ceca, non compare affatto nella geografia del calcio che conta (63° nel ranking Fifa). Per rendere piacevole l'attesa di un test che si rivela quasi inutile (per qualcuno addirittura preoccupante), è logico ripensare ai Mondiali del '74, quando Haiti, passando in vantaggio con Sanon, mise paura all'Italia e cancellò il record d'imbattibilità di Zoff che durava da 1143 minuti. Ma tutto questo ha poco a che vedere con la Nazionale odierna, ancora alla ricerca di una quadratura che tarda ad arrivare. Le premesse sono buone e Giaccherini, approfittando di una giocata "cieca" di Diamanti e dell'assist di Candreva, mette a segno l'1-0 dopo appena diciannove secondi, il gol più veloce della storia azzurra (battuto Bagni). Poi si ferma. Le seconde linee appaiono svuotate, poco brillanti e soprattutto per niente affamate. La colpa degli azzurri è quella di non prendere mai in mano le redini del gioco: il possesso palla è lento e dimesso, gli attacchi statici e privi di mordente. Colpa di una condizione fisica scadente e di una stagione lunghissima alle spalle (e forse anche del caldo). Le uniche fiammate arrivano dagli inserimenti di Candreva e Giaccherini, ma Haiti riesce a ripartire e mettere a lungo in difficoltà gli esterni Maggio e De Sciglio, quasi mai coinvolti nella metà campo offensiva. Cerci è poco ispirato e batte la fiacca, mentre la difesa – comunque l'unica a non cambiare mai nei 90' - si arrovella per contrastare la velocità dei centroamericani.

Nella ripresa Prandelli si affida a Balotelli ed El Shaarawy, la situazione migliora pian piano. Inizialmente Mario non regala soddisfazioni poi crea le premesse per il raddoppio di Marchisio, bravo a respingere in rete un tiro del Faraone ribattuto da Montrevil. La difesa azzurra invece incappa in una serata pessima e dopo aver rischiato un autogol con Astori, concede un calcio di rigore (ancora colpa di Astori) che Haiti sfrutta a dovere per accorciare le distanze con Saurel. La figuraccia si completa poco dopo, quando Peguero (senza squadra dal 2011) brucia Bonucci e insacca alle spalle di Marchetti con un preciso diagonale. Dopo l'1-2 con la Spagna campione d'Europa, arriva il 2-2 con l'Italia vice-campione. Tassello importante per la storia della selezione haitiana. Per noi solo riposte parziali e insoddisfacenti: un po' di delusione, alla vigilia di un torneo importante come la Confederations Cup, è lecita. Se la condizione fisica non cresce, e anche rapidamente, le figuracce sono dietro l'angolo. Domenica 16 giugno al Maracanà ci attende il Messico.