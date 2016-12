Qualificazioni mondiali: scivolone Danimarca, Ibra lancia la Svezia

foto LaPresse

- Clamoroso scivolone interno della, che a Copenaghen viene sconfitta per 4-0 dall'in una gara valida per il gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali del 2014 (quello dell'Italia). A segno Movsisyan (1', 14'st), Ozbiliz (19') e Mkhitaryan (37' st). Con questa vittoria l'Armenia aggancia la Danimarca a quota 6. Nel girone C una doppietta dial 35' e al 37' st su rigore regala la vittoria per 2-0 alla Svezia sulle Far Oer.