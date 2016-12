Milan, Galliani: "Ambrosini andrà via"

foto LaPresse Correlati Cassano: "Voglio restare all'Inter" 22:56 - Ambrosini e il Milan si dicono addio: "Non rinnoveremo il contratto - ha detto Galliani - Le nostre strade si separano. Se Abbiati è d'accordo il prossimo capitano sarà Montolivo". E ancora: "Niang non si muove, l'offerta del Santos per Robinho è troppo bassa. Nessuna trattativa con il City per El Shaarawy e Tevez. C'è tanto interesse per il Faraone. Nessuno è incedibile, tutto può succedere. Napoli? Chiedete a De Laurentiis...". e ilsi dicono addio: "Non rinnoveremo il contratto - ha detto- Le nostre strade si separano. Se Abbiati è d'accordo il prossimo capitano sarà". E ancora: "Niang non si muove, l'offerta del Santos per Robinho è troppo bassa. Nessuna trattativa con il City perC'è tanto interesse per il Faraone. Nessuno è incedibile, tutto può succedere. Napoli? Chiedete a De Laurentiis...".

Dopo 18 anni si chiude dunque il matrimonio tra il Milan e Ambrosini. Lo stesso Galliani ha detto che il centrocampista non appenderà le scarpette al chiodo: nelle ultime settimane si era parlato di un contatto con il West Ham. Ancora l'ad sul mercato rossonero: "Dopo anni di esperienza non dirò mai più che un giocatore è incedibile, perché tutto può succedere. Quello che ha richieste per il momento è El Shaarawy. Pastore? Impossibile, 50 milioni sono troppi - ha detto in conferenza stampa dalla crociera rossonera - Boateng non ha mai chiesto di essere ceduto, ha reso meno perché il ruolo non era il suo".