16:10

- L'Inter è diventata quasi una questione di fede per ilIn una conferenza stampa organizzata a Giakarta, il tycoon ha invitato a "pregare perché l'affare vada in porto". Sull tratttativa non ha voluto aggiungere altro, scusandosi per la mancanza di ulteriori informazioni, ma è stato chiaro sui modelli ai quali ispirarsi:ma anche Arsenal, Ajax e Barcellona che investono sui giovani.