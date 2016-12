Fiorentina, striscione contro Jovetic dei tifosi 

foto LaPresse 14:34 - Uno striscione contro Jovetic è stato affisso dai tifosi sui cancelli dello stadio Franchi. Su un lenzuolo bianco, scritto con spray viola, un messaggio in cui si sottolinea come Firenze sia una città d'arte, che se ne frega di chi arriva e di chi parte. In pratica un ben servito all'attaccante montenegrino che in questi giorni è uscito allo scoperto, annunciando di voler andare via e di sognare di vestire la maglia della Juventus. - Unoè stato affisso dai tifosi sui cancelli dello stadio. Su un lenzuolo bianco, scritto con spray viola, un messaggio in cui si sottolinea come Firenze sia una città d'arte, che se ne frega di chi arriva e di chi parte. In pratica un ben servito all'attaccante montenegrino che in questi giorni è uscito allo scoperto, annunciando di voler andare via e di sognare di vestire la maglia della

"Firenze città d'arte, si va ni'c... a chi viene e a chi parte! Bona Stevan!". Anche i tifosi, dunque, scaricano il talento montenegrino. Jovetic, inoltre, è stato anche multato dalla società per aver rilasciato l'intervista non autorizzata nelle quale esprimeva la sua voglia di cambiare aria e di ambire a club più prestigiosi. La Juventus è in pole per assicurarsi JoJo in vista della prossima stagione.