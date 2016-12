Italia, Prandelli: "Balotelli non ha scusanti"

foto LaPresse Correlati Balo-ElSha: palleggi a Rio

11:03 - Dopo l'allenamento a Rio de Janeiro, iniziato con un'ora e mezza di ritardo, ha parlato il ct Cesare Prandelli: "Ho parlato con la squadra di quanto è successo a Praga e anche di Balotelli. La Confederations Cup è una simulazione di Mondiale e dobbiamo diventare più squadra". Sull'episodio di SuperMario, Prandelli è stato deciso: "Non ha scusanti per il suo comportamento con la Repubblica Ceca. Deve capire che non è solo, siamo una squadra".

"Prima dell'allenamento - ha specificato Prandelli -, abbiamo parlato a lungo della partita di Praga e delle aspettative relative alla Confederations Cup. Siamo venuti qui con la voglia di vedere anche giocatori di prospettiva, questa competizione è la simulazione di un campionato del mondo". Parlando di Praga, è impossibile non tornare sull'espulsione di Balotelli: "Con Mario abbiamo parlato anche in spogliatoio. Non ha scusanti, anche se è stato provocato. Nessuno deve pensare mai di essere solo a risolvere un problema, è sempre un problema di squadra e in questo dobbiamo crescere".