Calcio, Juventus: Vidal chiede la maglia numero 10 

foto LaPresse

18:05

- Ladellapotrebbe aver un nuovo padrone per la prossima stagione. Arturoavrebbe chiesto espressamente alla dirigenza di vestire la maglia che per tanti anni è stata indossata da Alessandro Del Piero. L'ipotesi è al vaglio della società: il cileno ormai è un idolo indiscusso dei tifosi bianconeri che potrebbero accettare con entusiasmo questa ipotesi dopo un anno in cui il numero non è stato assegnato.