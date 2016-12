Mario Balotelli e Stephan El Shaarawy giocano a futvolley coi tifosi a Rio de Janeiro

foto LaPresse 23:17 - Primi contatti con il Brasile per Stephan El Shaarawy e Mario Balotelli. Poco dopo l'arrivo all'hotel di Rio de Janeiro, i due attaccanti azzurri si sono concessi una passeggiata sulla spiaggia di Barra da Tijuca, scortati a distanza da due uomini della sicurezza. Alcuni tifosi brasiliani li hanno riconosciuti e invitati a una sfida di "futvolley" sulla spiaggia. Dopo alcuni tentennamenti, la coppia-gol azzurra ha accettato col sorriso. - Primi contatti con il Brasile per. Poco dopo l'arrivo all'hotel di, i due attaccanti azzurri si sono concessi una passeggiata sulla spiaggia di, scortati a distanza da due uomini della sicurezza. Alcuni tifosi brasiliani li hanno riconosciuti e invitati a una sfida di "futvolley" sulla spiaggia. Dopo alcuni tentennamenti, la coppia-gol azzurra ha accettato col sorriso.

I normali tentennamenti hanno lasciato spazio a una breve sfida con Balotelli da una parte ed El Shaarawy dall'altra della rete che viene usata anche per il beach volley, con i tifosi brasiliani che hanno formato un piccolo gruppetto intorno al campo. La dimostrazione d'affetto però non ha riguardato solo i due attaccanti del Milan, ma l'intero gruppo. Davanti all'hotel degli Azzurri, Cesare Prandelli ha accettato di posare per alcune foto.