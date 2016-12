Primavera: la Lazio è campione d'Italia

foto LaPresse 00:19 - Va alla Lazio lo scudetto Primavera 2012-2013. Nella finale di Gubbio la squadra di Bollini batte 3-0 l'Atalanta e si laurea campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia dopo i trionfi del 1976, 1987, 1995 e 2001. Decidono una doppietta di Cataldi, a segno con una splendida punizione e con un gol di rapina, e una rete dello scatenato Tounkara. I biancocelesti riscattano così la sconfitta dello scorso anno in finale contro l'Inter. - Va allalo. Nella finale di Gubbio la squadra di Bollini battee si laurea campione d'Italia per ladopo i trionfi del 1976, 1987, 1995 e 2001. Decidono una, a segno con una splendida punizione e con un gol di rapina, e una rete dello scatenato. I biancocelesti riscattano così la sconfitta dello scorso anno in finale contro l'Inter.

L'Atalanta, invece, deve rinviare l'appuntamento con la festa: lo scudetto Primavera a Bergamo manca dal 1998. I biancocelesti di Bollini, sotto gli occhi di Lotito e Petkovic seduti in tribuna allo stadio Barbetti, partono a mille e trovano il vantaggio dopo sette minuti grazie a una punizione capolavoro di Cataldi, che batte Zanotti con un gran tiro a giro. L'Atalanta accusa il colpo e non riesce a rendersi pericolosa. E' la Lazio a sfiorare il raddoppio al 38': grande aziona di Tounkara sulla destra e palla dentro per Keita che, da due passi, calcia incredibilmente alto. Prima dell'intervallo i bergamaschi allenati da Bonacina ci provano con Gagliardini e Palma, ma le loro conclusioni terminano di poco alto sopra la traversa. La Lazio parte bene anche nella ripresa e al 60' trova il meritato raddoppio. Altra irresistibile discesa di Tounkara sulla destra e palla al centro per Cataldi che, appostato sul secondo palo, insacca senza problemi firmando la sua doppietta personale. L'Atalanta accusa il colpo e i biancocelesti dilagano: al 74' Keita lancia in profondità Tounkara che batte Zanotti con un diagonale rasoterra. E' il gol che chiude definitivamente l'incontro. Al triplice fischio finale esplode la festa biancoceleste.