Italia, Buffon: "Balotelli non va crocefisso"

- Prima di imbarcarsi per il Brasile,, capitano della, prova a smontare le polemiche su: "Non gli ho tirato le orecchie perché non credo sia una situazione in cui bisogna crocefiggere oltremodo Mario. La sua espulsione è stata solo un episodio su cui l'arbitro e la stampa si sono accaniti con troppa veemenza". Poi si parla di campo: "La Confederations è la madre di tutte le competizioni, dobbiamo onorarla".

Buffon, salvatore della patria nel match contro la Repubblica Ceca, pretende dai compagni massima concentrazione: "Ci sarà la crema mondiale a livello calcistico e ci piacerebbe misurarci alla pari e fare del nostro meglio perché secondo me non capiterà spesso di partecipare alla Confederations. Servono delle prove convincenti che ci serviranno per arrivare nel miglior modo possibile al Mondiale".

Balotelli resta l'argomento cult di queste ore. La sua reazione su Twitter è parsa un po' eccessiva: "Sono cose che non mi riguardano, si entra nella sfera personale - spiega ancora il portiere -. Mario ha l'intelligenza, la maturità e gli anni giusti per poter sapere cosa fare e come comportarsi. Sicuramente a noi interessa che lui possa esprimersi al massimo perché ci può dare una grande mano e sappiamo che è uno dei pochi giocatori che abbiamo in grado di fare la differenza e farci compiere un passo in avanti importante". A difendere Balotelli è stato però il gruppo azzurro al completo. Tutti infatti hanno speso una parola in favore del compagno di squadra. "Secondo me non c'era neanche da chiedere scusa" ha sottolineato Giovinco, subito ripreso da Barzagli: "E' ora di lasciarlo un po' in pace. Mario è un ragazzo giovane e intelligente. A noi non deve chiedere scusa, nel calcio ci sta di essere espulsi".