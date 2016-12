Calcio, amichevole Real-Juve: Zidane non vuole giocare con i bianconeri 

foto LaPresse 16:17 - A Madrid sarà spettacolo col Corazon Classic, match che vedrà i grandi ex di Juventus e Real Madrid sfidarsi alle 18 al Santiago Bernabeu. Ma nelle ore che precedono la partita tiene banco il caso Zidane. Come riporta Tuttosport, infatti, il francese avrebbe deciso di giocare solo con la maglia delle merengues, invece di disputare un tempo per squadra, così come farà, ad esempio, Fabio Cannavaro che ha militato in entrambe le formazioni. - A Madrid sarà spettacolo col, match che vedrà i grandi ex disfidarsi alle 18 al Santiago Bernabeu. Ma nelle ore che precedono la partita tiene banco il. Come riporta Tuttosport, infatti, il francese avrebbe deciso di, invece di disputare un tempo per squadra, così come farà, ad esempio, Fabio Cannavaro che ha militato in entrambe le formazioni.

In procinto di vestire ruoli dirigenziali operativi nel club madrileno, Zidane sembra voglia giocare solo con il Real la sfida della nostalgia, che raduna trent’anni di sfide fra Madrid e Torino. A convincere il francese ci proveranno Gianluca Pessotto e i suoi ex compagni bianconeri. Comunque vada a Madrid sarà spettacolo: venduti 70 mila biglietti per una sfida che si preannuncia stellare.