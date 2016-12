Qualificazioni Mondiali 2014: Repubblica Ceca-Italia senza gol

- Solo un grandeha permesso all'didi limitare i danni in casa della. Lo 0-0 di Praga, nella sesta gara del girone di qualificazione ai Mondiali del 2014, è arrivato dopo novanta minuti in sofferenza, con il portiere azzurro decisivo su Kozak e Jiracek, che colpisce un palo all'83. Nessuna occasione per l'Italia, rimasta in dieci al 73' per l'espulsione diper doppio giallo.

LA PARTITA

Prendere un punto e portarlo a casa, quasi fosse una vittoria. Questo deve fare la bruttadiscesa in campo a Praga contro una più motivata, ma soprattutto più in forma,. Un pareggio senza reti che permette agli azzurri di mantenere la vetta del gruppo B, portando a quattro i punti di vantaggio sulla Bulgaria e mantenendone cinque proprio sui cechi di Bilek. Manna dal cielo per quanto visto in campo, con una squadra - quella italiana - dominata dal primo all'ultimo minuto dall'avversario. Ci ha pensatoa capitalizzare al massimo la serata. Lo ha fatto compiendo almeno tre interventi decisivi e affidandosi al palo, colpito da Jiracek all'83', quando la fisica lo ha battuto. Bene così, per la classifica; malissimo, per tutto il resto.

L'Italia di Praga è sembrata sulle gambe, stanca, povera di idee ma soprattutto di energie. Le scusanti potrebbero essere le più disparate, dall'agonismo che manca da un mese alla preparazione affaticante della Confederations Cup. Ma la verità è che al Generali Arena gli Azzurri sono stati dominati in lungo e in largo dai cechi e solo le polveri bagnate di Kozak e compagni, più come detto Buffon, hanno evitato una sconfitta che avrebbe rimescolato ogni discorso qualificazione a Brasile 2014. Il primo miracolo arriva già al 12' con un'uscita bassa sui piedi di Jiracek, ma è su Kozak che il bianconero dà il meglio di sé nella ripresa tra il 61' e il 67'.