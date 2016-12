Napoli, i tifosi diventano guide turistiche per Benitez

foto LaPresse Correlati Benitez, ecco la statuetta del presepe 16:47 - Napoli continua a sorprendere Benitez. Prima la statuetta del presepe, ora i consigli turistici via Twitter da parte dei tifosi. "Quali sono i dieci posti da non perdere in città?", ha chiesto sul Web il nuovo tecnico di De Laurentiis. Immediata la replica dei supporter azzurri, che hanno inondato di suggerimenti l'account di Rafa. Decumani, Piazza del Plebiscito, Borgo Marina, Maschio Angioino e Castel dell'Ovo le mete più gettonate. Per Benitez c'è solo l'imbarazzo della scelta.

L'esordio in panchina dell'allenatore spagnolo è ancora lontano, ma l'affetto dei tifosi partenopei si è già fatto sentire su Internet. Benitez piace a Napoli, ormai è chiaro. E Napoli piacerà anche a Benitez, soprattutto grazie alle indicazioni dei tifosi, che si sono scatenati su Twitter per far sentire già a casa sua il tecnico. Dalla "Curva social" molti i suggerimenti turistici per la nuova guida del Napoli: si va dai belvedere di Posillipo e Mergellina, a Castel Sant'Elmo e i Decumani, passando anche per i luoghi densi di storia come Cuma e l'antro della Sibilla.



Uno dei tifosi risponde all'appello di Benitez in inglese, ricordandogli che "tutto il centro storico di Napoli è patrimonio dell'umanità per l'Unesco". Altri invece si cimentano con lo spagnolo, consigliando nella Cappella Sansevero il "Cristo velado" o "la iglesia y el claustro de Santa Clara". Tra i suggerimenti turistici al nuovo tecnico non mancano ovviamente anche riferimenti al calcio. E così qualcuno consiglia a Rafa di visitare la "fenestrella di Marekiaro", usando il soprannome di Hamsik, mentre altri mettono lo stadio San Paolo in cima alla lista dei dieci luoghi da visitare. Immancabili, infine, le mete legate a Diego Maradona, diventate ormai veri e propri monumenti cittadini. Per vedere tutto a Benitez servirà molto tempo: gli basterà vincere.