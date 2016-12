Ancelotti vuole solo il Real ed è pronto a pagare 2 milioni al Psg 

foto LaPresse 11:07 - Carlo Ancelotti è disposto a tutto pur di lasciare il Paris Saint Germain e allenare il Real Madrid. Il che significa pagare metà della clausola rescissoria richiesta dal club al francese di 4 milioni di euro. Inizialmente di 7,5. L'allenatore italiano, secondo quanto riferisce Marca, si sta accordando con i Merengues. L'annuncio potrebbe arrivare lunedì 10 giugno, giorno del 54.esimo compleanno di Carletto. è disposto a tutto pur di lasciare ile allenare il. Il che significa pagare metà della clausola rescissoria richiesta dal club al francese di 4 milioni di euro. Inizialmente di 7,5. L'allenatore italiano, secondo quanto riferisce, si sta accordando con i. L'annuncio potrebbe arrivare lunedì 10 giugno, giorno del 54.esimo compleanno di

Dunque è praticamente chiusa per Carlo Ancelotti che ha fatto un altro passo avanti verso il Bernabeu. Un passo anche costoso per realizzare il suo sogno, che non ha mai nascosto, di allenare i Blancos.