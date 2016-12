Calcioscommesse: Gillet, l'illecito sportivo può costare 5 anni

foto LaPresse 09:27 - Ventinove deferimenti per illecito sportivo. Dieci per omessa denuncia. Archiviata la posizione del difensore dell'Inter, Ranocchia, escluso dalla Nazionale per la Confederations Cup in Brasile. Deferito il Bari per responsabilità oggettiva con aggravanti per illecito sportivo consumato. Come previsto archiviata anche la posizione del tecnico Antonio Conte, allora sulla panchina del Bari. deferimenti per. Dieci per omessa denuncia. Archiviata la posizione del difensore dell'Inter,, escluso dalla Nazionale per la Confederations Cup in. Deferito ilper responsabilità oggettiva con aggravanti per illecito sportivo consumato. Come previsto archiviata anche la posizione del tecnico, allora sulla panchina del Bari.

Queste le richieste del procuratore federale Stefano Palazzi in merito al filone bis barese sul calcioscommesse. Le partite in questione riguardano Bari-Treviso e Salernitana-Bari. Tra i giocatori più colpiti che attualmente giocano in serie A, il portiere del Torino Francois Gillet, deferito per doppio illecito sportivo. Rischia fino a cinque anni di squalifica anche se il suo spirito collaborativo dimostrato davanti alla procura federale potrebbe portarlo a chiedere il patteggiamento prima dell'inizio del processo davanti alla commissione disciplinare. E qualora dovesse essere accolto vedersi ridurre la squalifica a 18 mesi.



Nel dispositivo della Procura federale si legge che Gillet, insieme ad altri suoi compagni, malgrado un rifiuto iniziale, concordò, partecipò e percepì una somma di denaro per alterare il risultato delle partite in questione. In pratica tutto il Bari delle stagioni 2007/2008 e 2008/2009 è finito sotto la scure di Palazzi. Tra i giocatori deferiti, tra gli altri, ce ne sono altri due attualmente al Torino. Il centrocampista Gazzi rischia dieci mesi di squalifica per una doppia omessa denuncia. Mentre l'attaccante Barreto cinque mesi sempre per omessa denuncia.



Ora gli avvocati avranno tempo cinque giorni per preparare le memorie difensive. Processo di primo grado che dovrebbe avere inizio intorno al 20 giugno davanti alla Commissione disciplinare. Secondo grado di giudizio per la metà di luglio davanti alla corte di giustizia sportiva. Sentenze che arriveranno entro la fine di luglio. Poi si potrà ricorrere al Tnas.

PIETRO PINELLI