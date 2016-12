Roma, Pallotta risponde a Lotito: "Ma tifa per i giallorossi?"

foto LaPresse Correlati Lotito: "La Roma non esiste" 21:58 - "A quanto pare Lotito sente il bisogno di parlare costantemente dell'As Roma, a sproposito e con evidenti inesattezze. Forse è vero quello che si dice, che e' un tifoso della Roma. In ogni caso, voglio rassicurare lui e chiunque altro che l'As Roma è viva e solida. E che importanti risultati sul campo arriveranno presto". Questa la replica di James Pallotta a Claudio Lotito che aveva definito la Roma "una squadra che non c'è". - "A quanto pare Lotito sente il bisogno di parlare costantemente dell'As Roma, a sproposito e con evidenti inesattezze. Forse è vero quello che si dice, che e' un tifoso della Roma. In ogni caso, voglio rassicurare lui e chiunque altro che l'As Roma è viva e solida. E che importanti risultati sul campo arriveranno presto". Questa la replica di James Pallotta a Claudio Lotito che aveva definito la Roma "una squadra che non c'è".

"Per quanto riguarda la governance del calcio abbiamo idee e piani migliori per il futuro. La nostra priorità adesso è soltanto la prossima stagione, non gli sterili e inutili dibattiti sulla stampa", ha poi aggiunto il presidente della Roma, Pallotta.