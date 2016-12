Lotito scatenato contro la Roma: "E' una squadra che non c'è, ha 100 milioni di debiti ed è scomparsa dal calcio che conta"

foto LaPresse 21:58 - Il derby di Roma continua anche dopo la fine del campionato. Dopo che Giancarlo Dotto, sul Corsport, aveva definito la Lazio "una pura invenzione", il presidente dei biancoazzurri Claudio Lotito ha risposto attaccando i giallorossi: "La Roma non esiste più, nè come club nè come dirigenza. E' sparita dal calcio nazionale ed europeo e ha 100 milioni di euro di debiti". Una risposta infuocata, che di sicuro non placherà gli animi della Capitale. - Il derby di Roma continua anche dopo la fine del campionato. Dopo che, sul Corsport, aveva definito la Lazio "una pura invenzione", il presidente dei biancoazzurri Claudio Lotito ha risposto attaccando i giallorossi: ". E' sparita dal calcio nazionale ed europeo e ha 100 milioni di euro di debiti". Una risposta infuocata, che di sicuro non placherà gli animi della Capitale.

Lotito ha continuato ad attaccare i giallorossi, ricordando che "la Roma non vince un derby, non ottiene un trofeo e non raggiunge un traguardo da molti anni". Il presidente biancoazzurro prosegue dando ironicamente un appoggio ai tifosi dei giallorossi: "Non vi abbattete, non vi suicidate e sperate in tempi migliori. Noi siamo cattolici e vi aiuteremo a continuare a esistere così che potremo essere ancora più orgogliosi di riaffermare che Roma, nel calcio, è la Lazio"