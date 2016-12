Bayern Monaco, è già tutto esaurito per 16 gare su 17 di Bundesliga

foto LaPresse 16:55 - Il triplete campionato-Champions-Coppa ha scatenato la Bayern-mania in Germania. Il club bavarese ha infatti esaurito i posti di 16 gare casalinghe su 17. "Abbiamo già avuto tra gli 80.000 e i 140.000 ordini per ciascuna delle 16 partite - ha detto il dirigente Jan-Christian Dreesen - Per la sfida contro l'Hoffenheim ci sono 68.000 ordini e pochi biglietti disponibili". La corsa ai biglietti arriva solo a cinque giorni dalla fine della stagione. - Il tripleteha scatenato lain Germania. Il club bavarese ha infatti esaurito i posti di 16 gare casalinghe su 17. "Abbiamo già avuto tra gli 80.000 e i 140.000 ordini per ciascuna delle 16 partite - ha detto il dirigente Jan-Christian Dreesen - Per la sfida contro l'Hoffenheim ci sono 68.000 ordini e pochi biglietti disponibili". La corsa ai biglietti arriva solo a cinque giorni dalla fine della stagione.

Chi volesse recarsi a Monaco di Baviera sperando di assistere a una partita dei campioni d'Europa all'Allianz Arena dovrà dunque desistere dal proposito. Resta soltanto qualche tagliando per la partita Bayern-Hoffenheim, visto che l'Allianz bavarese ha una capienza di 71.137 posti e i biglietti venduti finora per questa partita sono stati 68.000. Lo scorso anno la squadra bavarese aveva esaurito tutte le partite casalinghe dall'11 luglio.