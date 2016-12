Mazzarri si presenta: "Sono un accentratore, non un traditore"

si presenta nella nuova veste di allenatore dell'con una conferenza stampa di quasi un'ora. L'ex Napoli mette subito le cose in chiaro: "Sono un accentratore, mi piace assumermi ogni responsabilità. Credo che Moratti cercasse queste componenti. Potevo anche rimanere fermo, ma c'è stata una proposta che mi ha dato nuovi stimoli. Mi è piaciuto tutto e mi sono sentito pronto e carico per cominciare questa avventura", ha detto.

"I successi partono da lontano, dalla cultura del lavoro e del sacrificio. Sono caratteristiche che contano quanto quasi l'abilità dei giocatori stessi. Sono considerato un tattico, che cerca di dare un'impronta alle proprie squadre. A volte è riuscito, altre meno. Nel calcio attuale bisogna essere preparatissimi a livello fisico e mentale. Per questo per me l'allenamento è sacro. Per saltarne uno bisogna che ci sia proprio una necessità".

"Perché ho scelto l'Inter? Concludere il ciclo con il Napoli è stata una decisione maturata all'inizio dell'anno. Quando andai in ritiro rifiutai l'allungamento del contratto per mancanza di stimolo. Ho deciso di chiudere con il Napoli, potevo anche rimanere fermo se non ci fosse stata una proposta che tornava a dare altri stimoli. Ci sono state altre proposte tra cui quella dell'Inter. Mi è piaciuto tutto e mi sono sentito pronto, carico per iniziare nuova avventura".

"Ho il dovere di pensare di fare rendere i giocatori che la società a disposizione. La rosa dell'Inter non può essere quella che ha finito il campionato in quel modo. I valori tecnici sono superiori. Non so perché è successo, fattosta che ho il dovere di valutare tutti i ragazzi dall'8 di luglio in poi. Poi valuterò e relazionerò la società".

"Le battute di De Laurentiis? A volte gli vengono bene, a volte meno. Sono stati quattro anni bellissimi, ho fatto tanto e ricevuto tanto. E' stato un bel matrimonio, ma ci può essere una fine. Non vorrei mai sentire dire la parola tradimento, non l'accetterei".

"Moratti? E' stato un incontro positivo, non gli avevo mai parlato. Mi ha fatto una grande impressione, è un signore. Anche lui ha avuto una bella impressione, credo. Ho detti i miei intendimenti e l'ho visto deciso a prendere un allenatore con le mie caratteristiche. Quello che lui vuole, penso di saperlo fare".

"L'Inter per la storia che ha, ha il dovere di tornare a essere competitiva. Voglio una squadra che non molla mai, che combatte con tutti. Attraverso il gioco verranno anche i risultati. C'è sempre l'imprevisto, ma alla lunga dovrebbero venire i risultati. Bisogna limitare le sconfitte e tornare a vincere in casa".

"Sono un allenatore un po' accentratore, sono un punto di riferimento. Mi piace assumermi tutte le responsabilità, di ogni componente. Ho avuto la sensazione che Moratti cercasse queste caratteristiche in un allenatore".

"A parte Giuseppe Baresi, che rimarrà con me perché è una bandiera per tutti, anche per inserirmi al meglio nell'ambiente, ho portato quelli che mi hanno accompagnato per tanti anni. Pondrelli è il preparatore atletico. Frustalupi sarà con me in panchina. Ci sarà un collaboratore tecnico, Luca Vigiani, e Papale sarà il preparatore dei portieri. Giuseppe Santoro mi darà una mano a 360°. Poi ho altre persone esterne: Concina e Claudio Nitti, saranno due osservatori. Con Branca e Ausilio stiamo valutando altre persone".

"Sul mercato ho fatto considerazioni con Moratti, Branca e Ausilio, ma di questo non parlo con la stampa. Per quanto riguarda la rosa, voglio 22 giocatori in ritiro, più quattro o cinque ragazzi pronti per sostituirli in allenamento. Sono convinto che molti di quelli che verranno in ritiro, rimarranno per la prossima stagione".

"Il futuro della società? A noi interessa che tutto quello che potrà venire sia positivo per il futuro di questa società".

"Starò molto attento ai ragazzi del settore giovanile. Le riserve devono venire anche da lì. Cercheranno di giocare con il modulo della prima squadra per agevolare il passaggio".

"Il motivo del prolungamento del ritiro a Pinzolo è perché voglio che i primi 15 giorni si facciano doppio sedute tutti i giorni. Abbiamo cambiato il programma delle amichevoli. Voglio che la sopportazione della fatica sia massimale".

"Kovacic? E' un ragazzo interessante, ma finché non li alleno, preferisco non esprimermi troppo. Vorrei parlare dopo. E' un talento, un ragazzo giovane, ma voglio essere più preciso dopo un mese che l'ho allenato".

"Sarò paragonato a Mourinho? Non ho mai pensato ai confronti. Un allenatore è come un artista, ha la sua personalità. Spero sempre che il meglio debba ancora venire. Voglio fare qualcosa di importante. Proverò a farlo anche all'Inter. Di Mourinho ho stima. Quando si è avversari, qualche volta ci può essere UN scaramuccia, ma LA stima non è mai mancata".

"Voglio lavorare sull'autostima, perché l'annata è andata a chiudersi sempre peggio. C'è il pericolo che si possa risentirne ancora. Voglio dare sicurezza".

"L'importante è che si parta con certe sicurezze prima di parlare di progetto. Sono arrivato a Napoli che la squadra era sestultima e alla fine ha sfiorato la Champions. Da qui siamo partiti".

"Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i giocatori che ho allenato, compreso Cassano. Una squadra ha un'anima, quando si pensa che c'è la squadra viene prima di tutto. Voglio far sposare da subito questo concetto: si pensa solo per l'Inter, l'interesse personale viene dopo. Io sono qui per vigilare che questo non accada".

"So cercando di capire il pianeta Inter. Quando uno allena quattro anni a Napoli si sente in grado di allenare ovunque. Il presidente se mi ha scelto pensa che abbia qualità per fare bene anche qui".

"Chi porterei qui dei miei ex giocatori? A Roma, salutandoli, mi sono commosso e ho detto loro: io non vi chiamerò più per rispetto del nuovo allenatore, se volete chiamatemi voi. Quindi, eventualmente, non direi ai ragazzi se qualcuno mi piacerebbe averlo qui. Lo direi a Branca e Ausilio e toccherà a loro provare ad accontentarmi".

"Polemiche arbitrali? Negli ultimi anni non ne ho fatte più. Solo dopo la Supercoppa di Pechino ho fatto una conferenza mirata per dare un contributo, perché quella fu una partita particolare. Questo non è quindi un problema".

"L'obiettivo è tornare competitivi. Io non ho problemi ad assumermi responsabilità se si è obiettivi. Se sono qui è perché voglio che questa squadra possa ritornare a essere competitiva e a giocarsela con le squadre di vertice".

"Samuel e Ranocchia? Ranocchia è un patrimonio della società e siamo tutti contenti per l'archiviazione. Samuel è un giocatore talmente bravo e importante che non ho bisogno di parlarci. L'8 luglio farò colloqui individuali con ogni giocatore prima del discorso della squadra. Alla Pinetina faremo tutti i test fisici possibili proprio per partire con il piede giusto".

"La difesa a tre? Ho dei meccanismi consolidati che faccio digerire ai giocatori in quindici giorni, ma in passato ho fatto tanti cambiamenti, compresa la difesa a quattro. L'importante è non improvvisare".

"Problemi di rosa vecchia? Se un giocatore è in grado di allenarsi a certi ritmi e se ha ancora voglia di sacrificarsi ad alto livello può giocare con me. Lo vedrò strada facendo. Ma ho i tasti giusti per dare stimoli nuovi".