Calcioscommesse: illecito sportivo per Gillet, Ranocchia posizione archiviata 

Il procuratore federale Palazzi ha emesso i deferimenti sulla presunta combine in Bari-Treviso del 2008 e Salernitana-Bari del 2009. Il portiere Gillet, ora in forza al Torino, è rinviato a giudizio per illecito sportivo: rischia 3 anni di squalifica. A 34 anni, sarebbe la fine della sua carriera. Archiviata la posizione di Ranocchia. Per il Bari c'è la responsabilità oggettiva con l'aggravante dell'illecito sportivo consumato.

Per illecito sportivo sono stati rinviati al giudizio della Disciplinare: Belmonte, Bianco, Bonanni, Bonomi, Caputo, Colombo, De Vezze, D'Angelo, Edusei, Esposito, Fusco, Galasso, Ganci, Gillet, Guberti ,Kutuzov, Lanzafane, Masiello, Parisi,Spadavecchia, Rajcic, Santoni, Santoruvo, Stellini, Strambelli, Pianu. Per omessa denuncia: Barreto (attualmente al Torino), Cavalli, Donda, Gazzi, Ladino, Marchese.