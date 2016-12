10:42 - E' la Lazio la prima finalista del campionato Primavera. Nella prima semifinale scudetto disputata a Gubbio i biancocelesti hanno sconfitto per 3-1 il Chievo, staccando il pass per la gara che assegnerà il trofeo. Per la Lazio sono andati a segno Antic, Vilkaitis e Cataldi. In grande evidenza Keita. Di Marchionni su rigore la rete della bandiera dei veneti. La sfidante uscirà dal match tra Atalanta e Milan, in programma giovedì sera.