Milan, Allegri: "Con Berlusconi normali divergenze"

Allegri chiede Lavezzi 10:37 - Prima uscita di Allegri dopo l'accordo con Berlusconi. "Sono molto felice e lo è anche la società - ha spiegato il tecnico -. Siamo pronti a ripartire per fare meglio e crescere: le basi per farlo ci sono tutte". "Berlusconi? Ho un ottimo rapporto con lui e penso sia normale che ci siano divergenze di pensiero", ha aggiunto. Poi una battuta di Galliani sul modulo: "Il Milan a due punte non è un diktat del presidente". - Prima uscita didopo l'accordo con. "e lo è anche la società - ha spiegato il tecnico -. Siamo pronti a ripartire per fare meglio e crescere: le basi per farlo ci sono tutte". "Berlusconi? Ho un ottimo rapporto con lui e penso sia normale che ci siano", ha aggiunto. Poi una battuta disul modulo: "".

"Domenica avevo un impegno importante, ma sono riuscito a vedere anche la partita: si sono raggiunti due risultati importanti", ha spiegato Massimiliano Allegri a Livorno per festeggiare la promozione in Serie A della squadra della sua città. "E' stata una bella festa, con tanta gente che ha dimostrato il grande amore per il calcio che si respira a Livorno - ha precisato l'allenatore, che non si è ulteriormente soffermato sulle questioni rossonere -. Mi fa piacere vedere questa passione nella mia città. Stasera voglio parlare del Livorno perché è la loro festa, per il Milan ci sarà tempo per parlare".



Più dettagliate invece le parole di Adriano Galliani sul Milan del futuro. "Basta tridente, il Milan sta pianificando il ritorno al modulo con le due punte ma non è stato un diktat del presidente Berlusconi", ha spiegato l'ad rossonero. "Abbiamo deciso di giocare con le due punte nel momento in cui abbiamo comprato Saponara - ha precisato a margine di un torneo di calcio organizzato in memoria del giornalista di Milan Channel Claudio Lippi -. Saponara è un trequartista, nel momento in cui lo abbiamo preso era ovvio che avremmo giocato con il 4-3-1-2 e non con il 4-3-3". Infine una battuta sul mercato e sulle voci di un ritorno in rossonero di Kakà: "Ha 31 anni e guadagna dieci milioni di euro l'anno..."