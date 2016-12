Europei U21, l'Italia stende l'Inghilterra

foto LaPresse Correlati Insigne alla Maradona, l'Italia vola

Balo, complimenti social a Insigne 18:46 - Parte bene l'avventura della Nazionale italiana Under 21 agli Europei in Israele. A Tel Aviv la squadra di Devis Mangia batte l'Inghilterra 1-0 e ottiene un risultato importante contro una delle formazioni più titolate del torneo. Il gol partita lo segna Insigne con una magia dal limite. Il gioiellino del Napoli al 79' batte Butland con una punizione perfetta all'incrocio dei pali. Italia prima nel girone A.

LA PARTITA Mangia decide di affrontare l'Inghilterra a viso aperto e si affida al tridente Borini-Insigne-Immobile. Ritmi subito alti contro i Giovani Leoni di Pearce, con gli azzurrini che spingono sulla destra e mettono in difficoltà Robinson e spaventano Butland. L'Italia parte forte, chiudendo l'Inghilterra nella sua metà campo, costringendo spesso gli avversari all'errore in disimpegno. Bianchetti svetta in difesa, Marrone rompe il gioco tra le linee, Insigne alza invece la testa e inventa per Immobile e Borini. Gli inglesi, sorpresi dalla foga azzurra, si affidano invece ai lanci lunghi per Redmond, ma la mossa non paga. Al 24' Insigne e Immobile dialogano perfettamente al limite e il gioiellino del Napoli va vicino al gol.



Pearce corre ai ripari e sposta Shelvey, optando per un centrocampo a cinque. Presi in velocità, i colossi inglesi faticano a impostare la manovra e sono costretti ad arretrare. Ne approfitta ancora Insigne, che prende in mano le redini del gioco e prova a sbloccare la partita. Gli spazi però sono pochi e violare la difesa inglese con il fraseggio stretto non è semplice. Al 38' Florenzi viene atterrato in area da Robinson, ma l'arbitro Gautier non fischia il calcio di rigore. E così la prima frazione si chiude sullo 0-0, con il pallino sempre in mano agli azzurrini.



Nella ripresa gli inglesi scendono in campo con un altro piglio. Al 49' Dawson segna in mischia, ma l'arbitro annulla la rete tra i fischi dello stadio. Pericolo scampato per la banda di Mangia, che cala leggermente ritmo e nel primi 15' del secondo tempo subisce il cambio di modulo degli uomini di Pearce, passati al 4-3-3. Poi gli azzurrini tornano ad affacciarsi nell'area avversaria con Borini, che impegna Butland di testa, riprendendo in mano il match. Mangia manda in campo Gabbiadini, che entra subito in partita e al 77' si procura la punizione del vantaggio azzurro. Batte Insigne: palla all'incrocio e 1-0 per l'Italia. La magia di "Lorenzo il Magnifico" stende gli inglesi, che dopo il gol attaccano a testa bassa a caccia del pareggio, ma sbattono contro Bardi, che a tempo scaduto salva il risultato con una paratona su una punizione dal limite di Henderson e regala all'Italia una vittoria meritata e importante in chiave qualificazione. A fine partita Mangia abbraccia tutti, ma è solo l'inizio.

LE PAGELLE Insigne 7,5: nel primo tempo inventa per Immobile e Borini e prova a sbloccare il risultato puntando spesso l'uomo. Firma il gol partita con una perla dal limite. E' l'uomo in più di Mangia Verratti 6,5: Dovrebbe gestire il traffico in mezzo al campo, avviando la manovra, ma nel primo tempo fatica a trovare il passo giusto. Poi nella ripresa prende fiducia e detta i tempi come sa fare Bianchetti 7: insuperabile di testa, buona prova anche in fase di impostazione. Quando serve, gioca da regista arretrato come Bonucci nella Juventus. Perfetta l'intesa con i compagni di reparto Bardi 7: la sua parata all'ultimo secondo salva il risultato. Con Insigne regala all'Italia una vittoria preziosa Butland 5: il fisico non basta per giocare in porta a certi livelli. Serata storta per l'estremo difensore inglese, che va vicino alla papera in un paio di occasioni e non dà mai sicurezza Redmond 6,5: tecnica, fisico e velocità. Giocatore interesante e sempre pericoloso. E' l'unico dell'Inghilterra a provarci con ordine

IL TABELLINO INGHILTERRA-ITALIA 0-1

Inghilterra (4-2-3-1): Butland 5; Clyne 6, Caulker 5,5, Dawson 5,5, Robinson 5; Lowe 5,5, Henderson 6; Shelvey 5,5 (30' st McEachran sv), Redmond 6,5, Sordell 5 (19' st Chalobah 5,5); Wickham 5 (37' st Delfouneso sv).

A disp.: Rudd, Steele, Smith, Wisdom, Lees, Zaha, Lansbury. All.: Pearce 5,5

Italia (4-3-3): Bardi 7, Donati 6,5, Caldirola 6,5, Bianchetti 7, Biraghi 6; Florenzi 6,5, Verratti 6,5, Marrone 6,5 (41' st Rossi sv); Insigne 7,5, Immobile 6 (14' st Gabbiadini 7), Borini 6 (32' st Destro sv).

A disp.: Colombi, Leali, Capuano, Regini, Bertolacci, Crimi, Sansone, Paloschi, Saponara. All.: Mangia 7

Arbitro: Gautier

Marcatori: 34' st Insigne (ITA)

Ammoniti: Lowe, Clyne (ING); Bianchetti, Insigne (ITA)

Espulsi: -



I COMPLIMENTI DI DE LAURENTIIS A INSIGNE Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha visto la prodezza del suo talento e su twitter si è complimentato con lui: "Bravo Lorenzo, hai sconfitto con un gol strepitoso i leoni d'Inghilterra. Sono orgoglioso di te, rappresenti nel mondo la Napoli che conta".

STEFANO RONCHI