Roma, Franco Baldini si è dimesso

foto LaPresse 19:06 - Franco Baldini non è più il direttore generale della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota che sancisce la fine della collaborazione. "Il rapporto è stato risolto consensualmente, e le operazioni calcistiche restano affidate al direttore sportivo Walter Sabatini", si legge nel comunicato. Intanto la Roma ha ufficializzato anche il passaggio del portiere Maarten Stekelenburg al Fulham.

"Ringraziamo Franco Baldini per il lavoro svolto al servizio dell'AS Roma nel corso delle due stagioni passate. Baldini ha avuto un ruolo importante nel lancio del nostro progetto. Gli auguriamo il meglio per le sue attività future", ha dichiarato il presidente James Pallotta, congedando il dg giallorosso.



"Voglio ringraziare la proprietà per l'opportunità che mi è stata data. Sono stato benissimo a Roma e auguro il meglio per il club, i giocatori e tutti i tifosi", ha dichiarato invece Franco Baldini dopo le dimissioni.



"Apprezziamo moltissimo il contributo fornito da Franco Baldini al nostro club - ha sottolineato il CEO dell'AS Roma, Italo Zanzi -. La nostra priorità rimane il successo sul campo. Abbiamo fiducia nel nostro futuro e vogliamo continuare a costruirlo sulla base del talento che abbiamo assemblato in questi due anni. Walter Sabatini ed io lavoreremo a stretto contatto con il Presidente Pallotta per formare il nostro staff tecnico e la rosa per questa stagione".



STEKELENBURG AL FULHAM

La notizia era nota da tempo, mmancava solo l'ufficialità: Maarten Stekelenburg è un nuovo giocatore del Fulham. L'olandese, ceduto per 5,6 milioni di eruo, ha firmato per quattro stagioni