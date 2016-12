Inter: incontro tra Moratti e Mazzarri

foto LaPresse 08:19 - Un'ora e mezza: tanto è durato l'incontro negli uffici di Moratti tra il presidente dell'Inter e il neo allenatore Mazzarri, accompagnato dal suo braccio destro Santoro. Presente anche il dottor Combi, nel mirino per i tanti infortuni che hanno decimato la squadra. Né Moratti né Mazzarri hanno voluto rilasciare dichiarazioni all'uscita: il tecnico sì è limitato a dire: "Sì, sono felice". Tutto è rimandato alla conferenza di giovedì alla Pinetina. - Un'ora e mezza: tanto è durato l'incontro negli uffici ditra il presidente dell'Inter e il neo allenatoreaccompagnato dal suo braccio destro. Presente anche il dottornel mirino per i tanti infortuni che hanno decimato la squadra. Né Moratti né Mazzarri hanno voluto rilasciare dichiarazioni all'uscita: il tecnico sì è limitato a dire: "Sì, sono felice". Tutto è rimandato alla conferenza di giovedì alla Pinetina.

La lunga giornata di Mazzarri a Milano è cominciata in mattinata con una riunione con tutto il suo staff (presenti il suo vice Frustalupi e l'assistente Vigiani) in un hotel vicino a San Siro, quello dove l'Inter ha festeggiato i trionfi degli ultimi anni. Poi il nuovo allenatore dell'Inter si è trasferito negli uffici di Moratti con Santoro, ex team manager del Napoli. Al vertice anche il dottor Combi: definito infatti il nuovo staff tecnico e atletico dei nerazzurri. A pagare la disastrosa stagione in fatto di infortuni è il preparatore atletico Rapetti, che sarà sostituito da Pondrelli. Ma nell'incontro si sarebbe parlato anche del mercato. Giovedì alle 12, nella conferenza stampa di presentazione alla Pinetina, Mazzarri svelerà qualcosa in più di quella che sarà la sua Inter.