Confederations Cup, Italia: Ranocchia, Ogbonna e Poli fuori dai 23

- Il c.t.ha sciolto gli ultimi dubbi e comunicato i 23 giocatori che faranno parte della spedizione azzurra inper la. A sorpresa restano fuori i difensori centrali(è stato preferito Astori), mentre in mezzo al campo esce. Fuori anche. Prima della trasferta di Praga di venerdì lasceranno il gruppo pure i cagliaritani. Out anche l'infortunato Antonelli.

Le novità più rilevanti arrivano dal reparto difensivo, dove Andrea Barzagli "strappa" un posto dopo il provino decisivo: il difensore della Juve sembra aver smaltito la tendinite ed entra in lista. Con un difensore in meno rispetto agli otto possibili, c'è un posto in più a centrocampo, preso da Aquilani. Tutto confermato negli altri reparti. Gli esclusi rimarranno a disposizione di Prandelli fino a giovedì, giorno in cui la comitiva azzurra volerà a Praga per la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Repubblica Ceca.

Questa la lista dei 23 convocati del c.t. Cesare Prandelli per la Confederations Cup:

Portieri: Buffon (Juventus); Marchetti (Lazio), Sirigu (Paris Saint Germain);

Difensori: Abate (Milan); Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Milan) Maggio (Napoli);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Pirlo (Juventus);

Attaccanti: Balotelli (Milan), Cerci (Torino), El Shaarawy (Milan), Gilardino (Bologna), Giovinco (Juventus).