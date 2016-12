Il Cagliari non molla Is Arenas: presentato un nuovo progetto al comune di Quartu

- Il Cagliari non si rassegna a lasciare. Il club sardo ha presentato al comune di Quartu Sant'Elena le variazioni al progetto per lo stadio richieste e ora aspetta il responso della Commissione di Viglianza. I tempi sono comunque stretti: entro il 30 giugno ildovrà indicare il campo nel quale giocherà le partite interne. Se il progetto per Is Arenas non fosse ritenuto conforme, tornerebbe d'attualità ilabbandonato un anno fa.

Nel vecchio impianto però si potrebbe giocare con le sole tribune aperte al pubblico visto che il progetto con tutti i settori a disposizione era stato giudicato troppo dispendioso.La priorità è però Is Arenas: il nodo da sciogliere è legato soprattutto alla zona di via Olimpia, dietro la curva sud dell'impianto. Per l'agibilità, però, come ricorda sempre la Commissione, non basta la cosiddetta "conformità" del progetto, ma anche l'esecuzione delle opere.

L'iter ora prevede che l'Amministrazione comunale giri la documentazione agli uffici della Prefettura di Cagliari, nei prossimi giorni dovrebbe esser convocata la riunione della Commissione di vigilanza per il responso sulle correzioni apportate al Piano presentato nella scorsa riunione dalla società di Massimo Cellino.

Nelle ultime partite della ultima stagione il Cagliari ha giocato al Nereo Rocco di Trieste.